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عربي-دولي

ضبط أول مصنع لإنتاج الكبتاغون في العراق.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-07-2023 | 11:18
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أعلنت السلطات العراقية، أنها ضبطت مصنعا لإنتاج الكبتاغون بمحافظة المثنى جنوبي البلاد، وذلك لأول مرة في البلاد.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية سعد معن في فيديو قصير نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "اليوم ربما لأول مرة يتم ضبط معمل لصناعة المواد المخدرة وخاصة الكبتاغون".
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وأوضح البيان أن "المعمل معد لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة مع مواد أولية تقدر بسبعة وعشرين ونصف كيلوغرام مع الأختام الخاصة بالحبوب المخدرة".
وتحول تهريب هذه المخدرات إلى تجارة مربحة في العراق، يقدر خبراء قيمتها الإجمالية بأكثر من 10 مليارات دولار.
ووصف مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية معمل المثنى بأنه "محاولة من البعض لأن تكون عملية التصنيع في الداخل، لأننا نعلم على الأغلب أن هذه الحبوب تأتي من خارج العراق".

وأضاف: "حرب العراق ضد المخدرات وصلت إلى نتائج ايجابية، والجهد الذي بذله مقاتلو مكافحة المخدرات في الأيام الأخيرة حقق نتائج ترفع لها القبعة، من خلال ضبط كميات كبيرة من المخدرات واعتقال رؤوس من التجار".

وكانت المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية أعلنت الجمعة تفكيك "شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات"، وتوقيف 3 من أعضائها، وضبط مليوني حبة مخدرة من نوع كبتاغون في محافظة المثنى.
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