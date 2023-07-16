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عربي-دولي

ماذا حل بمدرعات برادلي الأميركية في أوكرانيا؟

Lebanon 24
16-07-2023 | 12:50
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كشفت تقارير إعلامية غربية أن "ما يقرب من ثلث" مركبات "برادلي" المدرعة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا "ربما تكون فُقدت أو تضررت" في الحرب مع القوات الروسية.

وفي يناير الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها سترسل إلى أوكرانيا ما لا يقل عن 50 مركبة "برادلي" قتالية، وهي حاملة أفراد مدرعة تجمع بين قوة النيران الثقيلة والقدرة على نقل حوالي 10 جنود.
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "اللواء الميكانيكي 47 الأوكراني هو الوحدة الوحيدة التي تأكد استلامها المركبات".

وأشارت وثائق مسربة لوزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" في فبراير الماضي، إلى أن "اللواء 47 كان من المقرر أن يستقبل ما مجموعه 99 من مركبات برادلي".

لكن تقارير أخرى تشير إلى أن الولايات المتحدة "سلمت أوكرانيا ما يصل إلى 109 مركبات، نشرت لأول مرة في ساحة المعركة في نيسان الماضي".
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