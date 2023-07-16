قوات أوكرانيا تترك مركباتها وتعتمد على أقدام الجنود.. اليكم الاسباب

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تواجه القوات الأوكرانية كثيرا من الصعوبات في مسيرة الهجوم المضاد، الذي بدأته قبل أسابيع، مما يدفعها لتغيير استراتيجياتها بمواجهة الخطط الروسية على الأرض، لاسيما فيما يتعلق بحقول الألغام الكثيفة.وكشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الوحدات الأوكرانية تتقدم ببطء سيرا على الأقدام، بعد مواجهة حقول الألغام الروسية، تاركة وراءها الدبابات وعربات المشاة القتالية التي منحها إياها الحلفاء الغربيون.وقال القائد العام للجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني، إن كييف بحاجة الآن إلى طائرات مقاتلة حديثة مثل "إف 16" الأميركية لتحسين قدراتها.وطالب المسؤولون الأوكرانيون، قبل الهجوم المضاد، بالمزيد من معدات إزالة الألغام من حلفائهم الغربيين، إلا أنهم تلقوا أقل من 15 بالمئة منها حتى الآن.وفي ظل مواصلة القوات الروسية زرع المزيد من الألغام، تحاول القوات الأوكرانية الاعتماد على أنظمة الإزالة القليلة المتوفرة لديها، مع نزع الألغام بشكل يدوي.