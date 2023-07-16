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عربي-دولي

مشهد رائع.. هكذا احتفلَ الجزائريون بزفاف شابّ ضرير!

Lebanon 24
16-07-2023 | 14:00
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حصل شاب جزائري على أكثر مما كان يتمناه، بعد أن شاركه حفل زفافه الآلاف من أبناء قريته بولاية خنشلة الواقعة في شمال شرق الجزائر.
 
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بصور ومقاطع فيديو لحفل زفاف الشاب الكفيف شمس الدين المعروف بلقب "موكا"، خلال اعتلائه سيارة سوداء حاصرتها جموع غفيرة من أبناء الولاية، بحسب وسائل إعلام جزائرية. 
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وقدم المئات من الجزائريين من ولايات أخرى لحضور حفل زفاف "موكا" بعد حملة تضامنية شعبية بدأتها صفحات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وحمل الشبان الجزائريون "العريس" شمس الدين على أكتافهم وجابوا فيه شوارع المنطقة وهم يهتفون ويغنون له. 
 
وتأثر رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالحفل وبخطوة الجزائريين الإنسانية، حيث كتبت مهنئة على موقع "فيسبوك" قائلة: "يا الله على الشعب الحنون والطيب والشهم.. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير". 
 
بدورها، علّقت أخرى: "موكا تستاهل كل خير ألف مبروك ربي يهنيه"، وقالت جزائرية هنأت موكا: "يرحم والدين كل شخص وقف معاه، من أكثر المشاهد اللي محلاهم بالحق تحس مزال الخير في الدنيا". 
 
ولقيت المبادرة في الاحتفال بزواج الشاب الضرير استحساناً كبيراً لدى الجزائريين، حيث ظهر شمس الدين في مقطع فيديو وهو يتوجه بشكره لجميع الذين شاركوه فرحته. (المشهد)
 

 

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