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عربي-دولي

السودان.. 5 قتلى و17 مُصاباً في قصف على أم درمان

Lebanon 24
16-07-2023 | 16:47
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قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 17، في قصف جديد طال منطقة أمبدة بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، الأحد.

وقال شهود عيان إنَّ القصف استهدف مناطق سكنية مأهولة، مما أدى إلى دمار واسع في عدد من البيوت والمنشآت.
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وتكثفت خلال الأيام الـ10 الماضية عمليات القصف الجوي والأرضي في عدد من مناطق العاصمة، خصوصاً الأحياء الجنوبية والغربية من مدينتي الخرطوم وأم درمان، مما أدى إلى سقوط أكثر من 60 قتيلا من بينهم 9 من أسرة واحدة، بحسب بيانات مجمعة صادرة عن لجان حقوقية وشبابية في أحياء مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

وفي الأسبوع الماضي قال بيان صادر عن لجنة "محامو الطوارئ"، إنَّ "قصفاً جوياً استهدف أحياء أمبدة أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات"، مشيراً إلى أنّ "9 أشخاص قُتلوا أيضاً بحي الشعبية وسط مدينة الخرطوم بحري".

وأعلنت لجان شبابية في حي العشرة وأحياء أخرى جنوبي الخرطوم مقتل 12 شخصاً على الأقل منذ السبت، بسبب القصف الجوي والمدفعي، وقتل أكثر من 15 مدنيا كذلك في مناطق الخرطوم بحري وشرق النيل.

ومنذ بدء الحرب منتصف نيسان الماضي، يتبادل طرفا الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، التهم بقصف المدنيين، في ظل فشل الهدن السابقة في وقف المعارك.

وحذر "محامو الطوارئ" من الكلفة البشرية للحرب التي يدفع كلفتها المواطنين العزل، بحسب تعبير البيان الذي اعتبر أن "استخدام طرفي القتال المدنيين دروعا بشرية والقصف الجوي العشوائي جرائم حرب ستؤدي لخضوع مرتكبيها للعدالة الدولية".

ويعاني ملايين السودانيين صعوبات كبيرة في تغطية المصروفات اليومية التي تضاعفت في العديد من مدن البلاد، في ظل توقف مرتبات معظم الموظفين بسبب الأضرار الكبيرة التي تعرض لها النظام المصرفي وتوقف عجلة الإنتاج.
وقدر مختصون حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد السوداني، خصوصاً في قطاعي الصناعة والمصارف، بأكثر من 10 مليارات دولار حتى الآن.
ويعيش الملايين من سكان الخرطوم وولايات دارفور الخمس والعديد من مدن البلاد الأخرى أوضاعاً إنسانية مأساوية، في ظل استمرار الحرب لأكثر من 3 أشهر، مخلفة آلاف القتلى والجرحى ونحو 3 ملايين نازح داخل وخارج البلاد، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
ويزداد الأمر سوءاً في أطراف العاصمة الجنوبية والشمالية والغربية، حيث تستمر الضربات الجوية بشكل متواصل في ظل نقص حاد في المستشفيات وخدمات الإسعاف.

وأوضح متحدث باسم نقابة أطباء السودان المركزية لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الوضع الصحي في البلاد يشهد تدهورا كبيرا خصوصا في مناطق المعارك.
وخرج أكثر من ثلثي المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات من الخدمة، حسب المتحدث الذي أكد وجود نقص شديد في المعدات الطبية والأدوية، مع مشاكل في توزيع ما وصل من مساعدات طبية إلى مطاري بورتسودان شرقي البلاد ووادي سيدنا في أم درمان.
ووفقاً لبيانات نقابة الأطباء، توقف عن الخدمة تماماً 59 من أصل 89 مستشفى أساسياً في أنحاء السودان، في حين تعمل المستشفيات المتبقية بشكل كامل أو جزئي، حيث يقدم بعضها خدمة الإسعافات الأولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة نقص الكوادر والإمدادات الطبية والتيار الكهربائي والمياه.
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