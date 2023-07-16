في الكويت.. حبسُ مواطن أساءَ للسعودية عبر "تويتر"



Advertisement أمرَت النيابة العامة الكويتية بحبس مواطن احتياطياً لـ3 أسابيع بتهمة العمل العدائي ضد السعودية، وذلك إثر نشره تغريدتين في حسابه على "تويتر" وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية.

وكانت النيابة العامة استجوبت المتهم الذي أقر بنشر محتوى التغريدتيْن، والتحقيق جارٍ لإستكمال باقي الإجراءات.



وكانت النيابة العامة استجوبت المتهم الذي أقر بنشر محتوى التغريدتيْن، والتحقيق جارٍ لإستكمال باقي الإجراءات.

وفي بيانٍ لها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لا تقبل أي إساءة، مشيرة إلى أنها ستتعامل بحزمٍ مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة السعودية.

وأهابت الوزارة في بيانها "بعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة".