لماذا على الولايات المتحدة إصلاح علاقتها بالسعودية؟ "The National Interest" تُجيب

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وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "اتفق الجانبان في السابق بأنه مقابل توفير الخليج امدادات الطاقة بتكلفة منخفضة للولايات المتحدة، فإن على الأخيرة تأمين المظلة الأمنية لدول المنطقة، إلا أن ملوك وأمراء شبه الجزيرة العربية بدأوا يشككون بشكل متزايد في جدية هذا التفاهم، لا سيما المملكة العربية السعودية. وشكل إخفاق واشنطن في الرد بقوة على الهجمات الصاروخية التي شنتها مسيّرات الحوثيين المدعومين من إيران على المملكة في العام 2019 و2022 ،خير مثال على ذلك".وتابع الموقع، "لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية دافئة أبدًا. وعلى الرغم من بعض التوترات الهيكلية في ما يتعلق باختلاف الآراء الدينية، وأشكال الحكم، والعلاقات مع إسرائيل، إلا أن العلاقة بين الطرفين كانت جيدة وذلك بسبب صفقة الأمن مقابل النفط. ومع ذلك، فإن هذا الترتيب في خطر الآن من وجهة النظر السعودية وربما حتى الأميركية، وذلك ليس لأن الولايات المتحدة لن تضمن بعد الآن أمن شركائها الخليجيين، ولكن ستتم دراسة هذه الخطوة أكثر في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم".وأضاف الموقع، "تشعر عواصم الخليج بالقلق، أو الخوف، من أن الولايات المتحدة ليست شريكًا يمكن الاعتماد عليه. ونتيجة لذلك، فإن هذه الدول تتخذ على نحو متزايد وجهة نظر أكثر تعقيدًا في التعامل مع علاقتها السابقة مع واشنطن. لذلك، وجهت المملكة العربية السعودية نظرها نحو الصين. في كانون الأول الماضي، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ برحلة غير عادية إلى المملكة العربية السعودية للقاء ثم توقيع اتفاقيات مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشار الأخير إلى أنه إذا لم تكن واشنطن أكثر استعدادًا لضمان المصالح الوطنية الأساسية للسعودية، فإن لدى البلاد خيارات أخرى".ورأى الموقع أن "التطورات الأخرى رسمت صورة قاتمة للمصالح الأميركية. فإلى جانب مصر والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، أصبحت المملكة الآن شريكًا في الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون التي أسستها الصين ومقرها بكين. يتجه الآلاف من الطلاب السعوديين ومن دول الخليج الأخرى إلى الصين للدراسة بدلاً من الولايات المتحدة. وفي أيار، انضمت السعودية إلى كل من مصر والإمارات في إعادة قبول سوريا بحرارة في جامعة الدول العربية".وبحسب الموقع، "إن محاولة الولايات المتحدة إبرام اتفاق نووي مع إيران، الخصم الأساسي للمملكة العربية السعودية، والقيام بذلك بشروط يعتبرها السعوديون بوضوح أنها تضر بمصالح أمنهم القومي الحيوية، قد شكلت صدعًا محتملاً آخر. وقد استغل الصينيون الأمر بسعادة وتوسطوا في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران".ورأى الموقع أن "العلاقة السعودية الأميركية بحاجة إلى إصلاح. وفي حين أن هذه العلاقة لا ترقى إلى نفس المستوى الاستراتيجي من الأهمية مثل العلاقة مع الصين، إلا أنها ضرورية رغم ذلك. للولايات المتحدة مصالح جيوسياسية حيوية في الخليج، أما إيران فهي من تشكل تهديداً لهذه المصالح. لذلك لم يفت الأوان بعد على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن تعيد إحياء العلاقات مع الدولة الخليجية. وكذلك الامر بالنسبة لمن سيخلفه. يجب أن تصبح إعادة إحياء العلاقة مع المملكة هدف مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية الآن".وختم الموقع، "يجب طمأنة المملكة العربية السعودية وجيرانها الخليجيين إلى أهمية الخليج والسعودية ومحمد بن سلمان بالنسبة للولايات المتحدة، والتي بدورها ستتصرف وفقًا لذلك".