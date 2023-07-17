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عربي-دولي

جثث تحت الأنقاض.. انهيار عقار سكني من 5 طوابق في القاهرة

Lebanon 24
17-07-2023 | 04:14
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توفي 8 أشخاص وأصيب 5 آخرون في انهيار منزل من 5 طوابق بحدائق القبة في القاهرة.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بانهيار منزل بمنطقة حدائق القبة، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
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ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لاستخراج جثث الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من انهيار عقار في محافظة البحيرة شمالي مصر. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن المبنى المنهار مكون من 8 طوابق، ويقع في مركز رشيد.

كما لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، السبت الماضي، في انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة باكوس شرقي مدينة الإسكندرية المصرية، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وتلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 146 بشارع مصطفى كامل، حيث انتقل مسؤولو الحي وضباط القسم رفقة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن العقار قديم ومكون من 3 طوابق، بينما انهارت أجزاء من سور سطحه على شرفتين بالطابقين الأول والثاني في الطريق العام.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.(سكاي نيوز)


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