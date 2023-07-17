استهداف جسر القرم يخلط الأوراق في الحرب الروسية - الاوكرانية.. هل بدأت مرحلة جديدة من الصراع؟

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استيقظت جزيرة القرم، على أصوات انفجارات هزّت جسرها.وبين تأكيد أوكراني وتنديدات روسية، أعلنت سلطات الجزيرة أن مسار قطارات الجسر لم يتضرر، مشددة على أن شبه الجزيرة ليست معزولة.إلى ذلك، اتهمت السلطات في القرم أوكرانيا بالهجوم، وهو ما أكده مصدر بالجيش الأوكراني.وأفاد المصدر أن العملية على جسر القرم تمت بطائراتين مسيرتين، موضحا أنها كانت من تنسيق خاص بين جهازي الأمن والبحرية.كما انتشر عبر تليغرام مقطع فيديو أوضح استهداف جسر القرم وحجم الضرر الذي حل بالجزيرة.أتى ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام روسية بأن انفجارين استهدفا الجسر عند الثالثة صباحا والثالثة و20 دقيقة، ما دفع لإعلان حالة الطوارئ في المنطقة وإغلاق حركة المرور.وأضافت أن ضررا كبيرا في امتداد جسر القرم الذي يؤدي إلى البر الرئيسي لروسيا، مناشدة المواطنين بعدم استخدام الجسر بل سلك طريق بري بديل يمر عبر المناطق الروسية الجديدة للذهاب إلى شبه الجزيرة أو منها.وأكدت مقتل رجل وزوجته في هجوم على جسر القرم وإصابة ابنتهما.بدوره، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، إيقاف حركة المرور عند جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب "حالة طارئة"، داعياً المواطنين إلى التزام الهدوء واعتماد المعلومات من المصادر الموثوقة فقط، ومشددا على وجود مخزون كاف من الوقود والغذاء والسلع الصناعية.كما أكدت سلطات إقليم كراسنودار إيقاف عمل عبارات النقل البحري بين الإقليم وشبه جزيرة القرم بسبب حادث الجسر.وتشكل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، قاعدة خلفية للقوات الروسية في أوكرانيا، لإرسال تعزيزات ومعدات صيانة خصوصاً.ويعتبر جسر القرم الجسور القليلة التي تربط القرم بجنوب أوكرانيا الذي يحتله الروس أساسية في إدارة عمليات موسكو العسكرية.ودشن الجسر في العام 2018 وهو مقام فوق مضيق كيرتش. وتعرض للجسر لأَضرار في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 جراء انفجار قوي قالت السلطات الروسية إنه ناجم عن شاحنة مفخخة أرسلتها الاستخبارات الأوكرانية. ونفت كييف يومها أنها تقف وراء الانفجار.وأشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى أن جهاز الأمن الأوكراني والبحرية الأوكرانية استخدما مركبات بحرية مسيرة للهجوم على جسر القرم.وكانت المديرية الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية قد رفضت في وقت سابق التعليق على الحادث.وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن "جسر القرم تعرض لهجوم شنه نظام كييف الإرهابي، وإن وأوكرانيا تتخذ قراراتها بمشاركة أميركية وبريطانية".في الموازاة، أعلن مسؤولان محليان أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا، في قصف روسي على أحد أحياء خاركيف، أكبر مدينة في شرق أوكرانيا، فيما أعلن المصدر الرسمي الأوكراني لتنبيه المواطنين، عن حالة تأهب جوي في ست مقاطعات أوكرانية.