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عربي-دولي

المفاوضات معلقة.. اشتباكات وقصف بالخرطوم وأم درمان

Lebanon 24
17-07-2023 | 04:26
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في آخر تطورات الصراع في السودان، أطلق الجيش صباح اليوم الاثنين قذائف المدفعية تجاه تمركزات قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأم درمان.

ووقعت أيضاً اشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة في الأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات جنوب الخرطوم بعد عمليات تمشيط تقوم بها فرقة المهام الخاصة من الجيش.
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كما كثف طيران الجيش هجماته الجوية على شرق الخرطوم في مناطق متفرقة منها أحياء بُري والقاردن ستي والشاطئ.

كذلك قصف محيط المدينة الرياضية جنوب الخرطوم. وأفاد شهود عيان في محلية شرق النيل لـ"العربية /الحدث" صباح اليوم بأن مسيرات تتبع للجيش استهدفت عدة مواقع للدعم السريع في المنطقة.

المفاوضات معلقة
يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 نيسان الفائت. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية.

غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

3 آلاف قتيل
وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

فيما أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل وتشريد أكثر من 3 ملايين.(العربية)



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