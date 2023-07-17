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إقتصاد

إطلاق حقبة جديدة من الشراكة.. بن سلمان يلتقي رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان

Lebanon 24
17-07-2023 | 04:10
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اجتمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، برؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.

وعقب جلسة مباحثات بين ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة مساء امس الأحد، التقى ولي العهد وفد الشركات اليابانية المرافقين لرئيس الوزراء في زيارته إلى المملكة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
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وبحسب وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، فإن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الياباني، يضم ممثلين لعدد 44 شركة من الشركات الكبرى اليابانية المعروفة وشركات أخرى ناشئة وابتكارية في قطاعات متعددة.

وقال الفالح في مقابلة أمس مع "العربية"، إننا نطلق حقبة جديدة في شراكتنا مع اليابان، وسنعزز الشراكة مع اليابان في مجالات عدة، ووقعنا مع اليابان 26 اتفاقية في مختلف المجالات.

وبحسب الخدمة الدولية للهيئة الإعلامية العامة لليابان "NHK" فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أكدا تعاون بلديهما في مجال الطاقة من أجل تحقيق مجتمع الحياد الكربوني.

وأوضح كيشيدا مبادرة اليابان بدعم السعودية بالتقنيات الحديثة في مجال الجيل القادم من الطاقة الذي يتضمن الهيدروجين والأمونيا.

ويزور كيشيدا السعودية محطته الأولى في إطار جولته التي تضم ثلاث دول بالشرق الأوسط. واستمر اللقاء بين الاثنين أمس الأحد لأكثر من ساعتين وتضمن مأدبة عشاء.(العربية)




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