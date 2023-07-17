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عربي-دولي
الأسد يُصدر قرارا إداريا.. هذا مضمونه
Lebanon 24
17-07-2023
|
04:54
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا اليوم الإثنين ، يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطين في الجيش السوري اعتبارا من الأول من ايلول المقبل.
وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة أصدر أمرا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من تاريخ 1-9-2023 وفقا لما يلي :
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-صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31-7-2023 ضمنا".(الوكالة الوطنية للإعلام)
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