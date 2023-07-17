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عربي-دولي

الصين: نرفض دعم أميركا لقوات استقلال تايوان

Lebanon 24
17-07-2023 | 05:31
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عبرت الخارجية الصينية عن رفضها دعم الولايات المتحدة لقوات استقلال تايوان، قائلة: "نرفض زيارة نائب رئيسة تايوان لأميركا على هيئة "الترانزيت" الشهر المقبل".

جاء ذلك، بعدما قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي للصحافيين خلال زيارة لطوكيو يوم الجمعة "إن من الضروري أن تسرع الولايات المتحدة وحلفاؤها تسليم الأسلحة إلى تايوان في السنوات المقبلة لمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها".
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وأضاف أن تايوان بحاجة إلى أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة يمكنها استهداف السفن من البر، وقال "أعتقد أنه من المهم تحسين جيش تايوان وقدراته الدفاعية".

كما قال ميلي إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "متراجعة بشدة"، وإن الاجتماعات الدبلوماسية الأخيرة، بما في ذلك بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، كانت مهمة لتقليل احتمالات التصعيد.
 
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