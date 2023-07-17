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عربي-دولي

مبنى "حدائق القبة"... محافظة القاهرة تكشف سبب انهياره

Lebanon 24
17-07-2023 | 06:25
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أكدت محافظة القاهرة أن سبب إنهيار عقار حدائق القبة يعود إلى قيام مالك الطابق الأول بأعمال مخالفة من دون تصريح ، بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على المبنى وأدى إلى إنهياره، وفق ما أشارت المعاينة الأولية.
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وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، فجر يوم الاثنين، بلاغًا بانهيار العقار 6 - حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة.

وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار برفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

وأسفر الحادث عن 9 حالات وفاة ومصاب، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

 وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظ القاهرة بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الإنهيار ، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.
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