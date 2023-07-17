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عربي-دولي

مقارنة بالأرقام بين دبابات روسيا والناتو في الـ2023.. من الأقوى؟

Lebanon 24
17-07-2023 | 08:00
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كشفت إحصائيّة حديثة لموقع "غلوبال فاير باور" الأميركي أنّ روسيا تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم، مشيرة إلى أنّ تلك القوة الروسية تتجاوز ضعفي حجم قوة الدبابات في الجيش الأميركي.
 
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 في المقابل، بيّنت الإحصائية مُقارنة بين دبابات روسيا والناتو في العام 2023، وقد سردت الأرقام الكثير من التفاصيل وهي على النحو التالي: 
1- عدد الدبابات في روسيا: 12566 دبابة
2- عدد الدبابات العائدة للناتو: 12647 دبابة
3- الكفاءة والتكلفة: الدبابات الروسية: كفائة عالية - تكلفة منخفضة / الدبابات الغربية: أقل كفاءة - أعلى تكلفة
دبابات الناتو: 
- الولايات المتحدة: الـ3 عالمياً من حيث الدبابات بـمعدل 5500 دبابة.
- تركيا: الـ11 عالمياً بـ2229 دبابة.
- اليونان: الـ19 عالمياً بـ1365 دبابة.
- بولندا: 569 دبابة.
- رومانيا: 413 دبابة.
- بلغاريا: 410 دبابات.
- إسبانيا: 327 دبابة.
- ألمانيا: 266 دبابة.
- فنلندا: 239 دبابة
- بريطانيا: 227 دبابة.
- فرنسا: 222 دبابة.
- إيطاليا: 197 دبابة.
- المجر: 176 دبابة.
- كندا: 82 دبابة.
- كرواتيا: 75 دبابة.
- النرويج: 51 دبابة.
- التشيك: 50 دبابة.
- سلوفينيا: 48 دبابة.
- الدنمارك: 44 دبابة.
- ألبانيا: 40 دبابة.
- البرتغال: 37 دبابة.
- مقدونيا الشمالية: 31 دبابة.
- سلوفاكيا: 30 دبابة.
- هولندا: 18 دبابة.
وللإشارة، فإن عدد دول الناتو هو 31، 24 منها تمتلك دبابات في حين أن 7 دول لا تمتلك أي دبابة وهي:  بلجيكا - إستونيا - آيسلندا - لاتفيا - ليتوانيا - لوكسمبورغ - الجبل الأسود.
أما في ما خصّ أبرز أنواع الدبابات الروسية فهي: تي - 90 المطورة - تي 14 الشبحية - تي 80 المطورة - تي - 72 المطورة. (سبوتنيك)



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