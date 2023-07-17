مقارنة بالأرقام بين دبابات روسيا والناتو في الـ2023.. من الأقوى؟

كشفت إحصائيّة حديثة لموقع "غلوبال فاير باور" الأميركي أنّ روسيا تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم، مشيرة إلى أنّ تلك القوة الروسية تتجاوز ضعفي حجم قوة الدبابات في الجيش الأميركي.

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في المقابل، بيّنت الإحصائية مُقارنة بين دبابات روسيا والناتو في العام 2023، وقد سردت الأرقام الكثير من التفاصيل وهي على النحو التالي:

1- عدد الدبابات في روسيا: 12566 دبابة

2- عدد الدبابات العائدة للناتو: 12647 دبابة

3- الكفاءة والتكلفة: الدبابات الروسية: كفائة عالية - تكلفة منخفضة / الدبابات الغربية: أقل كفاءة - أعلى تكلفة

دبابات الناتو:

- الولايات المتحدة: الـ3 عالمياً من حيث الدبابات بـمعدل 5500 دبابة.

- تركيا: الـ11 عالمياً بـ2229 دبابة.

- اليونان: الـ19 عالمياً بـ1365 دبابة.

- بولندا: 569 دبابة.

- رومانيا: 413 دبابة.

- بلغاريا: 410 دبابات.

- إسبانيا: 327 دبابة.

- ألمانيا: 266 دبابة.

- فنلندا: 239 دبابة

- بريطانيا: 227 دبابة.

- فرنسا: 222 دبابة.

- إيطاليا: 197 دبابة.

- المجر: 176 دبابة.

- كندا: 82 دبابة.

- كرواتيا: 75 دبابة.

- النرويج: 51 دبابة.

- التشيك: 50 دبابة.

- سلوفينيا: 48 دبابة.

- الدنمارك: 44 دبابة.

- ألبانيا: 40 دبابة.

- البرتغال: 37 دبابة.

- مقدونيا الشمالية: 31 دبابة.

- سلوفاكيا: 30 دبابة.

- هولندا: 18 دبابة.

وللإشارة، فإن عدد دول الناتو هو 31، 24 منها تمتلك دبابات في حين أن 7 دول لا تمتلك أي دبابة وهي: بلجيكا - إستونيا - آيسلندا - لاتفيا - ليتوانيا - لوكسمبورغ - الجبل الأسود.

أما في ما خصّ أبرز أنواع الدبابات الروسية فهي: تي - 90 المطورة - تي 14 الشبحية - تي 80 المطورة - تي - 72 المطورة. (سبوتنيك)





