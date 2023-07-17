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نتنياهو يُحذر: رفض الخدمة العسكرية يهدد أمن إسرائيل

Lebanon 24
17-07-2023 | 06:59
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قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الاثنين، إنه في الديمقراطيات يخضع الجيش للحكومة ومن غير المعقول أن تهدد مجموعة داخله بالعصيان.

كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي جاء على خلفية مجموعة من الرسائل بعثها جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي يهددون فيها بعدم الحضور للخدمة بسبب استمرار السير بقانون ما تسميه حكومة نتنياهو بقانون "الإصلاح القضائي"، المثير للجدل والذي أثاء احتجاجات عارمة لا تزال مستمرة.
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وقال نتنياهو: "الرفض مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر مواطني إسرائيل للخطر.. لا يمكن لجماعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة بالقول: إذا لم تفعل ما نتمناه، سنتخلى عن الأمن".
 
وأضاف: "تعديل سبب المعقولية لن يقضي على الديمقراطية، بل سيعززها. البيان حول انهيار الديمقراطية يهدف إلى تخويف الجمهور". 

وهدد أكثر من 100 من كبار الطيارين المقاتلين ونخبة الكوماندوز ومتخصصون بالاستخبارات الإلكترونية في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، بعدم الاستمرار في خدمتهم التطوعية.

,تأتي هذه التطورات في ظل عودة الزخم إلى التظاهرات التي تشهدها إسرائيل منذ 28 أسبوعاً ضد تعديل النظام القضائي.
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