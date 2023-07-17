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عربي-دولي

52.2 درجة مئوية... الصين تسجل حرارة قياسية!

Lebanon 24
17-07-2023 | 07:30
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية اليوم، أن الحرارة في الصين سجلت الأحد مستوى قياسيا لمنتصف شهر تموز بلغت 52,2 درجة مئوية في منطقة شينجيانغ في الغرب، في وقت يشهد فيه جزء من البلاد موجة حر.
     
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وكان المستوى القياسي السابق سجل في مدينة توربان في تموز 2017، عندما بلغت الحرارة 50,6 درجات مئوية على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الصينية الاثنين.
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