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عربي-دولي

تنديد أوروبي بقرار روسيا تعليق اتفاق الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
17-07-2023 | 08:21
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وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بأنه "خطوة أنانية"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.
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وقالت روسيا إنها أوقفت المشاركة في اتفاق تاريخي توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد ساعات من إعلان موسكو أن أوكرانيا هاجمت جسر القرم

وجاء إعلان القرار الروسي على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفًا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.

 قال بيسكوف: "عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا، ستعود روسيا على الفور إلى تنفيذ الاتفاق".

وفيما ندد الاتحاد الأوروبي بالقرار الروسي، أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال أردوغان "أعتقد أنه على رغم تصريحات اوم (الاثنين)، صديقي السيد بوتين يريد الاستمرار في الاتفاق" الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم التوصل إليه العام الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة.

 وأشار أردوغان في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته في جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر "وزيرنا للشؤون الخارجية سيتحدث عبر الهاتف (الى نظيره الروسي) وأنا سأتحدث الى السيد بوتين بمجرد عودتي". (سكاي نيوز) 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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