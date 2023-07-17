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عربي-دولي
"الطاقة الخضراء"... رئيس وزراء اليابان في الإمارات لطرح مبادرة
Lebanon 24
17-07-2023
|
08:41
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وصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إلى الإمارات حيث سيناقش التعاون في المجالات المتعلقة بإنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا إضافة إلى إعادة تدوير الكربون، وذلك قبل أشهر من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في دبي.
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وتأتي زيارة كيشيدا إلى الإمارات ضمن أول جولة خليجية لرئيس وزراء ياباني منذ تلك التي قام بها شينزو آبي عام 2020.
وصل كيشيدا إلى الإمارات قادمًا من السعودية حيث التقى الأحد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد عقد محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، سيتوجّه الثلاثاء إلى قطر.
وقال كيشيدا في مقال نُشر على وكالة أنباء الإمارات "وام"، "أخطط لاقتراح مبادرة المركز العالمي للطاقة الخضراء خلال زيارتي، والتي تهدف إلى الجمع بين نقاط قوة بلدينا: المزايا الجغرافية وموارد الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة والقدرات الاستثمارية القوية لدولة الإمارات والشرق الأوسط من جهة، وأحدث تقنيات إزالة الكربون اليابانية من جهة أخرى".
وأضاف كيشيدا أن "بموجب هذه المبادرة، سيتمكن البلدان من التعاون في المجالات المتعلقة بإنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى إعادة تدوير الكربون من خلال نهج متعدد المستويات".
وأكد كيشيدا أن بلاده ستعمل "بشكل وثيق مع دولة الإمارات لضمان نجاح المؤتمر".
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