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عربي-دولي

بيلاروسيا تعلن إسقاط طائرة استطلاع أوكرانية

Lebanon 24
17-07-2023 | 10:16
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أعلنت بيلاروسيا أن قوات حرس حدودها أسقطت طائرة استطلاع مسيرة أوكرانية دخلت أجواءها بالقرب من نهر دنيبرو، الأحد.

وقال حرس الحدود في بيلاروسيا إنه بدأ اتخاذ "إجراءات إدارية" عقب الحادث.
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