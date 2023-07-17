بيلاروسيا تعلن إسقاط طائرة استطلاع أوكرانية

أعلنت بيلاروسيا أن قوات حرس حدودها أسقطت طائرة استطلاع مسيرة أوكرانية دخلت أجواءها بالقرب من نهر دنيبرو، الأحد.



وقال حرس الحدود في بيلاروسيا إنه بدأ اتخاذ "إجراءات إدارية" عقب الحادث.

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