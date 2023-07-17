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عربي-دولي

البيت الأبيض: تعليق اتفاق الحبوب "سيضر بالملايين"

Lebanon 24
17-07-2023 | 10:37
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أكد البيت الأبيض أن تعليق روسيا لاتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود "سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض آدم هودج في بيان: "نحث حكومة روسيا على التراجع فوراً عن قرارها".
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