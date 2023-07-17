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إقتصاد

بين الإمارات واليابان... تبادل اتفاقات شراكة استراتيجية

Lebanon 24
17-07-2023 | 10:53
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تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنويع مجالاتها.

وتضمنت المذكرات الست التي جرى تبادلها خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي، التالي:
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- مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات ووزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك اليابانية.
- مذكرة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية.
- مذكرة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية ونظيرتها وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية.
- مذكرة بشأن الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بين وكالة الإمارات للفضاء ومكتب مجلس الوزراء الياباني ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
- إعلان نوايا مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بشأن إنشاء برنامج مسرعات لأمن الطاقة والصناعة.
- بيان مشترك بشأن العمل المناخي.

 كما أعلن البلدان في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان لدولة الإمارات عن توقيع حوالي 23 مذكرة واتفاقية بين العديد من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في البلدين تضمنت قطاعات الاستدامة، والطاقة المتجددة، والصحة، وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والبيئة، إلى جانب النقل والبنية التحتية والصناعة وغيرها من المجالات الحيوية.
 

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