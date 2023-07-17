إردوغان يبدأ جولته الخليجية.. والهدف تخطي عتبة الـ22 مليار دولار!

يستهل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، جولته الخليجية، اليوم، من مدينة جدة السعودية، حيث يأمل بتعزيز الاستثمار والتمويل الخليجي في وقت تسعى فيه بلاده لتخفيف ضغوط الميزانية والتضخم المزمن وضعف العملة المحلية.

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ومن المقرر أن يلتقي إردوغان العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر.



وقبل مغادرته إسطنبول، قال إردوغان: "خلال زياراتنا سيكون جدول أعمالنا الأساسي هو الاستثمار المشترك والأنشطة التجارية مع هذه الدول خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تحمل موضوين رئيسيين، الاستثمارات والبعد المالي. نعلق آمالا كبيرة بالنسبة لكليهما".





كما وأشار إلى أن التبادل التجاري مع دول الخليج زاد من 1.6 مليار دولار إلى قرابة 22 مليار دولار في السنوات العشرين الماضية. وأضاف: "مع تنظيم منتديات الأعمال، سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير".



ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة إردوغان في المنطقة.