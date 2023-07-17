إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان، أن إسرائيل اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.



وجاء في بيان رسمي للديوان الملكي: "توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس برسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ومن خلال هذه الرسالة، رفع نتانياهو إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".

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وأضاف: "في هذا الصدد، أكد نتانياهو أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة. وشدد أيضا على أنه سيتم إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار".



وأضاف أن "إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها بمدينة الداخل، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا".