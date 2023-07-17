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عربي-دولي

بعد أشهر من القطيعة.. بايدن يتصل بنتنياهو و"اللقاء" قريب

Lebanon 24
17-07-2023 | 14:04
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للقاء قريب يُجرى بينهما، في الولايات المتحدة، وذلك في محادثة هاتفية بعد أشهر من القطيعة.

ووفقاً لما نقلته "العربية" عن تقارير إسرائيلية، فإن التنسيق بشأن هذه المكالمة، كان قد بدأ "قبل دخول نتنياهو المستشفى"، يوم السبت الماضي، وقال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إن "بايدن أراد التحدث مع نتنياهو حتى قبل لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ".
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