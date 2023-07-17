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عربي-دولي

بوتين يتوعّد: جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي

Lebanon 24
17-07-2023 | 14:52
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عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استيائه الشديد في أولى تصريحاته حول الانفجارات التي هزت جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم.

 
وقال بوتين: "جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي"، متوعداً بالرد: "روسيا سترد على هجوم جسر القرم ووزارة الدفاع تعد مجموعة خيارات".
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وأضاف: "جسر القرم تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الهجوم الأوكراني".

 
هذا وأمر الرئيس الروسي بفتح تحقيق مفصل بشأن الهجوم على جسر القرم، مؤكدا أنه "يريد مقترحات جدية بشأن ضمان سلامة العبور على جسر القرم".

 
كما ووجّه باستئناف الحركة على جسر القرم بأسرع وقت ممكن.
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