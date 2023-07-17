Advertisement

عربي-دولي

مصر.. إنهيار مبنى في حدائق القبة وهذا ما تبيّن من المعاينة الأولية

Lebanon 24
17-07-2023 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1088492-638252286765754818.jpg
Doc-P-1088492-638252286765754818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، اليوم، بانهيار مبنى مكون من 5 طوابق في العاصمة المصرية القاهرة.


وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى أُقيم في منطقة مكتظة بالمباني العشوائية في حدائق القبة بشمال وسط القاهرة.
Advertisement


وبينما يبحث عمال الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض، تمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وانتقلت الأجهزة المعنية إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.


وأكدت المعاينة الأولية لانهيار العقار أن أحد السكان في الطابق الأرضي قام بصيانة وإزالة حوائط داخل المبنى؛ مما أدى إلى سقوطه. وقد تم القبض عليه.


وأضافت المعاينة الأولية أن العقار يقع داخل حارة قديمة، وأن المنزل صدر له قرار بإعادة الترميم بعد تآكل الجدران، منذ سنوات عديدة، وإزالته في حالة عدم الامتثال للقرار.


واستعان رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري بمعدات تابعة لمحافظة القاهرة للمساهمة في عمليات رفع ركام العقار المنهار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:46 | 2023-07-17
17:00 | 2023-07-17
16:58 | 2023-07-17
16:30 | 2023-07-17
16:00 | 2023-07-17
15:07 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website