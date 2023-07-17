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عربي-دولي

مقاتلات أميركيَّة ستدخل الشرق الأوسط.. ما السبب؟

Lebanon 24
17-07-2023 | 15:07
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها سترسل مقاتلات إضافية طرازي "إف-35" و"إف-16" وبارجة حربية إلى الشرق الأوسط للدفاع عن المصالح الأميركية وحماية حرية الملاحة.

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ويأتي قرار البنتاغون في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة، بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين: "يعزز البنتاغون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة".

وكان الجيش الأميركي أعلن الشهر الماضي، نشر طائرات مقاتلة من طراز (إف-22) في الشرق الأوسط، بسبب مخاوف بشأن "السلوك غير الآمن وغير المهني" للطائرات الروسية.

وجاءت تلك الخطوة مع زيادة الطلعات الجوية الروسية العدوانية في المنطقة، فبينما يواصل الجيش الروسي قتاله في أوكرانيا، استمرت الولايات المتحدة في التفاعل مع الطائرات الروسية في الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا وما حولها.
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