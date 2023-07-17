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عربي-دولي
"ثريدز" يعزز شعبية تطبيق يحمل نفس الإسم.. الأرقام تكشف "قفزة كبيرة"
Lebanon 24
17-07-2023
|
16:00
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حظي تطبيق ثريدز، الذي أطلقته ميتا مؤخراً، بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن هذه الشعبية انعكست أيضاً على تطبيق يحمل نفس الاسم، حيث شهد إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة.
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وشهد ثريدز، وهو بديل Slack الذي كان موجوداً منذ عام 2019، بأكثر من 880.000 عملية تحميل على نظام التشغيل iOS بين 6 و12 تموز، بعد أن كان عدد تنزيلاته قليلاً قبل ذلك.
وأصبح ثريدز (بديل Slack) هو البرنامج 52 الأكثر تنزيلاً على مستوى العالم في متجر آبل. وفي عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، تمكن حتى من اختراق المراكز العشرة الأولى، وقد يكون لذلك علاقة بحقيقة أن ثريدز من إنستغرام غير متوفر في الاتحاد الأوروبي، وبدأت ميتا في حظر الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الخدمة من خلال VPN.
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لكونه يمتلك النطاق thread.com، فقد تمتع ثريدز (بديل Slack) بزيادة "كبيرة" في حركة المرور إلى موقعه على الويب.
وفي الواقع، أضافت الشركة مؤخراً ملاحظة إلى صفحتها الأولى تعلن فيها أنها "غير مرتبطة بـ إنستغرام". وعلى تويتر، ستجد إخلاء مسؤولية مشابه، حيث توضح الشركة "ليس لدينا أي ارتباط مع ميتا. لكنك مرحب بك للبقاء هنا".
ولم تكن ميتا الشركة الأولى التي تستخدم نفس العلامة التجارية، فهناك عدد من الشركات تسمى Lightyear، بما في ذلك شركة لتشغيل المركبات الكهربائية الشمسية، ومنصة للدورات التدريبية عبر الإنترنت، وشركتين منفصلتين في مجال التكنولوجيا المالية، بحسب موقع إن غادجيت.
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