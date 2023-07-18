بعد تعرضه لهجوم.. إليكم حجم الدمار الذي لحق بجسر القرم (فيديو)

قام مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، أمس الإثنين، بنشر مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي لحق بجسر القرم الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.لمشاهدة الفيديووتم استهداف جسر كيرتش، أمس الإثنين، باستخدام مركبات بحرية مسيرة، أدت إلى توقف الحركة فيه، وفق لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، التي اتهمت أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم.وذكرت اللجنة، في بيان، أن "أجهزة خاصة" أوكرانية هي المسؤولة عن الهجوم، مضيفة أنها فتحت تحقيقا جنائيا، وفق "رويترز".وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره غيراشينكو، على حسابه الرسمي في توتير وجود انهيارات في أحد مسارات الجسر.كما انتشرت مقاطع أخرى بثتها منصات التواصل الاجتماعي تظهر حجم الدمار الذي أصاب جانبا من جسر كيرتش.وعلق جيراشينكو على المقطع، قائلا نقلا عن وسائل إعلام روسية مقربة من الكرملين إن الإصلاحات في الجسر سوف تستغرق نحو شهر.وتابع: "في غضون ذلك، سوف يتم تنقل السيارات بالعبّارات، في حين سوف تعبر الشاحنات عبر إحدى التحويلات".مسيرتان بحريتان أوكرانيتانوكان جسر القرم، الذي يعدّ خط إمداد رئيسيا للقوات الروسية في أوكرانيا، قد تعرض لهجوم، ليل الأحد، باستخدام "مسيّرات بحرية، بحسب وكالة فرانس برس.وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (أس بي يو) بأن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش، وقد تم تنفيذه بواسطة "مسيرات بحرية".ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وكالة RBC-Ukraine، الأوكرانية، قول مصدر أمني أوكراني، إن الهجوم على جسر القرم كان عملية خاصة نفذتها البحرية الأوكرانية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، وتم استخدام درونات مائية خلالها.(سكاي نيوز)