صراخ وحالة رعب.. أسماك قرش تُفاجئ مُصطافين على شاطئ إسباني شاهدوا الفيديو

أصيبت مجموعة من المصطافين كانوا يسبحون في المياه الضحلة بالقرب من شاطئ في بورتبو بمنطقة كاتالونيا، شمال شرق إسبانيا بحالة من الرعب عندما فوجئوا بأسماك قرش تسبح أمامهم.



وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الاثنين، صراخ المصطافين بعد مشاهدة اثنين من أسماك القرش الزرقاء على بعد أقدام قليلة منهم قرب الشاطئ.

لمشاهدة الفيديوواندفع السباحون على الفور إلى الشاطئ فارين من الأسماك المفترسة، فمنهم من استطاع بمفرده بلوغ بر الأمان ومنهم من لجأ إلى الوقوف على منصة للألعاب المائية بالبحر حتى تم إنقاذهم بمساعدة زوارق الكاياك الصغيرة دون الإبلاغ عن إصابة أحد منهم.وبعد نشر لقطات من الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد عمدة بورتبو جايل رودريجز أن "شاطئ بورتبو آمن تماما"، لافتاً إلى أنه غالبا ما يتم رصد أسماك القرش الزرقاء بعيدا عن الشواطئ في البلدية لأن موطنها الأصلي في المنطقة.القرش الأزرقولا يعتبر الحادث أول مشاهدة لسمك قرش قبالة الساحل الكاتالوني هذا العام، ففي 23 حزيران، تم حظر الدخول في ثلاثة شواطئ في الكنار بسبب وجود اثنين من أسماك القرش الزرقاء.(العربية)