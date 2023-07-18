Advertisement

عربي-دولي

صراخ وحالة رعب.. أسماك قرش تُفاجئ مُصطافين على شاطئ إسباني شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
18-07-2023 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1088614-638252705507599106.png
Doc-P-1088614-638252705507599106.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيبت مجموعة من المصطافين كانوا يسبحون في المياه الضحلة بالقرب من شاطئ في بورتبو بمنطقة كاتالونيا، شمال شرق إسبانيا بحالة من الرعب عندما فوجئوا بأسماك قرش تسبح أمامهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الاثنين، صراخ المصطافين بعد مشاهدة اثنين من أسماك القرش الزرقاء على بعد أقدام قليلة منهم قرب الشاطئ.
Advertisement
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

واندفع السباحون على الفور إلى الشاطئ فارين من الأسماك المفترسة، فمنهم من استطاع بمفرده بلوغ بر الأمان ومنهم من لجأ إلى الوقوف على منصة للألعاب المائية بالبحر حتى تم إنقاذهم بمساعدة زوارق الكاياك الصغيرة دون الإبلاغ عن إصابة أحد منهم.

وبعد نشر لقطات من الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد عمدة بورتبو جايل رودريجز أن "شاطئ بورتبو آمن تماما"، لافتاً إلى أنه غالبا ما يتم رصد أسماك القرش الزرقاء بعيدا عن الشواطئ في البلدية لأن موطنها الأصلي في المنطقة.
القرش الأزرق
ولا يعتبر الحادث أول مشاهدة لسمك قرش قبالة الساحل الكاتالوني هذا العام، ففي 23 حزيران، تم حظر الدخول في ثلاثة شواطئ في الكنار بسبب وجود اثنين من أسماك القرش الزرقاء.(العربية)


عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:50 | 2023-07-18
14:26 | 2023-07-18
14:24 | 2023-07-18
14:10 | 2023-07-18
14:00 | 2023-07-18
13:50 | 2023-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website