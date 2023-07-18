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موسكو تُسقط 28 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم.. وتشن غارات على مناطق أوكرانية

Lebanon 24
18-07-2023 | 02:56
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في آخر تطورات الحرب الأوكرانية ـ الروسية، أعلنت موسكو إسقاط 28 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ليلا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية ومسؤول محلي، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية القول، إن الدفاعات الجوية وأنظمة الإجراءات المضادة الإلكترونية الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
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وقالت الوزارة إن هجمات الطائرات المسيرة لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 17 طائرة مسيرة بينما اعترضت أنظمة الحرب الإلكترونية الـ11 الأخرى. وأكدت وزارة الدفاع الروسية "نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تم اعتراضه، لم تقع إصابات أو أضرار".

وزادت وتيرة الهجمات بواسطة مسيّرات في القرم في الأسابيع الأخيرة فيما تشن أوكرانيا هجوما مضادا على القوات الروسية.

وكانت مسيّرات بحرية أوكرانية استهدفت الجسر الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ليل الأحد الاثنين ما أدى إلى سقوط قتيلين مدنيين.

وأصاب الهجوم جسر كيرتش الحيوي لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس في أوكرانيا قبل ساعات على انتهاء مدة اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا شنت هجمات جوية ليلية على جنوب وشرق أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وربما صواريخ باليستية.

وقالت القوات الجوية على تطبيق المراسلة "تليغرام"، إن ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك كانت مهددة بهجمات بطائرات مسيرة روسية.

وأضافت أن روسيا ربما تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.(العربية)


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