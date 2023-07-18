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عربي-دولي

إسرائيليون يحتجون ضد قانون "التعديلات القضائية"

Lebanon 24
18-07-2023 | 02:59
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بدأ إسرائيليون بالتظاهر منذ ساعات الصباح الأولى احتجاجاً على التعديلات القضائية، في تل أبيب وأنحاء مختلفة من البلاد، وذلك عبر "إغلاق الطرق والتشويش على حركة الحياة".

وتشمل خطة الاحتجاجات، وفق مراسل "الحرة"، التواجد في محطات القطارات، على أن تنظم مظاهرة مركزية في ساعات ما بعد الظهر بمدينة القدس.
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ويسعى الائتلاف الحكومي لتمرير مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة قبل انتهاء الدورة الحالية للكنيست نهاية الشهر الجاري. 

وقال مكتب الحكومة، إن "رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أطلع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على القانون الذي سيتم تمريره الأسبوع المقبل في الكنيست، وبشأن نيته محاولة صياغة إجماع عام واسع خلال العطلة الصيفية فيما يتعلق ببقية العملية".

يشار إلى أن مجموعات داخل الجيش أعلنت نيتها عدم الامتثال للخدمة العسكرية في حال تم تمرير مشروع القانون، في حين توعد نتانياهو باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الخطوة، معتبرا أن الجيش يخضع للحكومة وليس العكس.

بعد توقف دام ثلاثة أشهر، مضى الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل قدما في جزء من خطته المثيرة للجدل للحد من السلطات القضائية، مما أعاد آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وأنهى الهدوء النسبي الذي استمر طوال الأشهر الماضية.

وبعد توقف دام ثلاثة أشهر، مضى الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل قدما في جزء من خطته المثيرة للجدل للحد من سلطات القضاء، مما أعاد آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وأنهى الهدوء النسبي الذي استمر طوال الأشهر الماضية.

وفي موضوع متصل، قال البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بايدن دعا نتانياهو، الاثنين، لزيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي، وهي دعوة تأخرت كثيرا، وفقا لرويترز.

وكان بايدن قد أرجأ تقديم الدعوة لقلقه من مشروع قانون التعديلات القضائية الذي طرحه نتانياهو وحكومته اليمينية، فضلا عن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بحسب المصدر ذاته.
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