كان يُنظر إلى الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية على نطاق واسع على أنه علامة على وصول بكين إلى منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "على الرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفت أن دور الصين في التوسط في الاتفاقية يعكس تراجع النفوذ الأميركي في المنطقة، فإن تصرفات واشنطن منذ ذلك الحين ترسم صورة مختلفة. على مدى الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية في المنطقة، وزادت الدوريات والتدريبات المشتركة حول مضيق هرمز، وأشارت إلى أنها ستدفع صفقات الأسلحة إلى الأمام مع شركاء إقليميين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتوسع نطاق التدريب مع مصر والكويت وغيرهما. ويأتي كل ذلك في محاولة واضحة لطمأنة الشركاء العرب على التزام أميركا بأمن الشرق الأوسط".

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وتابعت المجلة، "لكن من غير المرجح أن تعزز هذه الخطوات النفوذ الأميركي. إن تحوَل القوى العربية نحو بكين ليس نتيجة تراجع الوجود العسكري لواشنطن، وإنما نتيجة قدرة الصين على مشاركتهم في مجالات يبدو أن الولايات المتحدة أقل قدرة أو استعدادًا لمشاركتهم بها، مثل البنية التحتية والتكنولوجيا. كما وتسعى دول الشرق الأوسط إلى الحصول على أنظمة عسكرية معينة، مثل المسيّرات المتقدمة. إذاً، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى نهج جديد في المنطقة، كما ويجب عليها أن توسع أدواتها السياسية واستثماراتها في المنطقة لتشمل المجالات التي تتميز بها، مثل تطوير رأس المال البشري والتعليم والتكنولوجيا الخضراء والمنصات الرقمية".

وبحسب المجلة، "على مدى العقد الماضي، تحولت السياسات الخارجية للعديد من دول الشرق الأوسط نحو التحالفات المتعددة. حتى شركاء الولايات المتحدة التقليديين، مثل مصر والسعودية والإمارات، لم يعودوا راضين عن محاولات واشنطن إنشاء كتل حصرية تحت قيادتها، إنما يسعون إلى شراكات مع قوى متعددة، بما في ذلك الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة. على الرغم من أن سياسيات دول الشرق الأوسط أصبحت تعتمد على التحالفات المتعددة، إلا أن المنطقة ليست متعددة الأقطاب، فتظل الولايات المتحدة إلى حد بعيد الراعي الأمني الرائد للشرق الأوسط، ويبدو من غير المرجح أن يتغير هذا الوضع في المستقبل المنظور".

ورأت المجلة أن "الهيمنة لا تعني التفرد. على الرغم من أن الوجود الأمني للصين في المنطقة محدود، إلا أنه يمكن أن يوفر لشركائها فرصًا دفاعية واقتصادية لا توفرها الولايات المتحدة. لا تقدم بكين الكثير من المساعدات العسكرية المباشرة لدول الشرق الأوسط، لكنها توفر وصولاً رخيصًا وخاليًا من الشروط إلى بعض تقنياتها المتقدمة، وخاصة المسيّرات والصواريخ الموجهة بدقة، للعملاء الذين لا يستطيعون الحصول على هذه الأنظمة من الولايات المتحدة. كما وقدمت الصين الدعم للحكومات العربية في مجال الأمن الداخلي، بما في ذلك التدريب على تطبيق القانون والوصول إلى تقنيات المراقبة المتطورة".

وتابعت المجلة، "على الصعيد الاقتصادي، تلعب الصين الآن دورًا أكبر من الولايات المتحدة،في الشرق الأوسط لكنها لم تحل محلها تمامًا. ساهمت التجارة الصينية المتزايدة في منح بكين نفوذًا إقليميًا، لكن الهيمنة المستمرة للدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية تمنح واشنطن نفوذًا اقتصاديًا مستمرًا. كما وزادت الصين بشكل سريع من استثماراتها في الشرق الأوسط، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، إلا أن معظم الاستثمار المباشر لواشنطن يتركز في ثلاث دول فقط، إسرائيل والسعودية والإمارات. في المقابل، فإن استثمارات بكين أكثر تنوعًا، وتشمل دولًا مثل عمان".

وبحسب المجلة، "بهدف تنشيط وجودها في المنطقة، يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ بالاعتراف بأن عصر الشراكات الحصرية والكتل الأمنية في الشرق الأوسط قد انتهى. لطالما كانت أوجه القصور في نهج واشنطن القائم على الكتلة والمركزية الأمنية في الشرق الأوسط واضحة. ومع صعود الصين وتزايد البحث في المنطقة عن شركاء متعددين، أصبحت الحاجة إلى مراجعة هذه الاستراتيجية ملحة".

وختمت المجلة، "سيتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والحوكمة داخل الدول من المرجح أن تشكل التهديدات التي سيتخبط بها الشرق الأوسط خلال العقد المقبل".

