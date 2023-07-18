"دعاية وهرب من المحاكمة".. لهذا السبب يكرر ترامب وعد إنهاء حرب أوكرانيا بـ24 ساعة

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كتبت "سكاي نيوز عربية":تزداد أهمية ملف حرب أوكرانيا في حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية الأميركية كلما اقتربنا من موعدها، وربما هذا هو الذي يدفع الرئيس السابق دونالد ترامب، الساعي لإعادة انتخابه، إلى تكرار الوعد بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، ويشكك خبراء بقدرة ترامب على تحقيق هذا الوعد الكبير.ولا يتفق باحثان سياسيان مع قدرة ترامب على تحقيق هذا الوعد الكبير، عارضين لموقع "سكاي نيوز عربية" سبب ذلك، وما الذي يدفع الرئيس السابق لتكرار هذه التصريحات.أحدث تصريحويوم الأحد الماضي، جدد ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على محطة "فوكس نيوز" قوله بأنه قادر على إنهاء الأزمة الأوكرانية في غضون 24 ساعة فقط، حال أعيد انتخابه رئيسا.وأرجع ذلك إلى أنه يتمتع بعلاقة قوية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أما الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، فغير قادر على التعامل مع زعماء العالم.ورد زيلينسكي على كلام ترامب في ذات الشهر خلال زيارته لروما، بأنه كان رئيسا للولايات المتحدة وقت أن ضمت روسيا إليها شبه جزيرة القرم، ولم يتدخل لحل المشكلة."دعاية وهرب من المحاكمة"لا يتفق الخبير في العلاقات الدولية، محمد اليمني، مع تفاؤل ترامب بأنه قادر على إنهاء الحرب خلال 24 ساعة، معتبرا أن هذه التصرحيات هدفها "أن تزداد شعبيته، ويتم انتخابه" في إشارة لمحاولته استغلال غضب عدد كبير من الأميركيين من طول أمد الحرب، وكثرة الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه بلادهم من أموالهم إلى كييف.ويستدل اليمني على رأيه، بأن ترامب "علاقته كانت سيئة جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حين كان ترامب رئيسا".نفس الأمر يراه الباحث الأميركي في الشأن السياسي، مهدي عفيفي، فيما يخص أن كلام ترامب هو تصريح لأسباب انتخابية، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية يساعدها 169 دولة، منهم من يراها تهديدا لأوروبا بشكل خاص؛ "لذلك لا يعتقد إنهائها بتلك السهولة".وفي تقدير عفيفي، فإن ترامب "بدأ يختنق مع محاكمته؛ ولذا يحاول بكل الطرق الوصول للناخب الأميركي للابتعاد عن دخول السجن".(سكاي نيوز)