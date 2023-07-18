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عربي-دولي

متظاهرون يحاصرون وزارة الدفاع.. ماذا يجري في تل أبيب؟ (فيديو)

Lebanon 24
18-07-2023 | 04:38
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نظمت سلسلة تظاهرات اليوم في إسرائيل وذلك رفضا لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية تقول المعارضة إن هدفها إضعاف جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 17 متظاهرا ضد التعديلات القضائية منذ صباح اليوم، كما قام متظاهرون بمحاصرة وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.
 
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وقالت مصادر عربية داخل إسرائيل لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن التظاهرات بدأت في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في مناطق متفرقة من إسرائيل.

ورصد شهود عيان مئات المتظاهرين بمدينة حيفا التي قطعوا فيها طرقا رئيسية، فيما شاركت أكثر من 200 امرأة في وقفة احتجاجية أمام إحدى المحاكم بالمدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين يهدفون إلى شل الحركة في إسرائيل اليوم وقطع شوارع رئيسية، في إطار يوم احتجاج كبير أعلنت عنه المعارضة مسبقا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن المتظاهرين أغلقوا الطريق الساحلي في كلا الاتجاهين، وجابوا شوارع تل أبيب حتى وصلوا إلى مبنى البورصة.

ويقول قادة الاحتجاج في إسرائيل إن التغييرات المزمعة في جهاز القضاء تهدف إلى تمكين نتنياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم فساد، وإضعاف دور المحكمة العليا والديمقراطية في إسرائيل.(العربية)




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