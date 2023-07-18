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عربي-دولي

قد يفجر آمال الديمقراطيين: مرشح جديد للرئاسة الأميركية.. من هو؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 05:00
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أعلن السيناتور الديمقراطي المعتدل عن ولاية وست فرجينيا جو مانشين احتمالية شن حملة رئاسية مستقلة تحت مسمى حزب بلا تسمية "No Labels"، وسط تحذيرات ديمقراطية جدية من أن محاولة الترشح للرئاسة عبر حزب ثالث يمكن أن تساعد الرئيس السابق دونالد ترامب في استعادة الرئاسة عام 2024.
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وقال مانشين أمام قاعة بلدية نيو هامبشاير التي نظمتها منظمة نو لايبل "No Labels" بأن الأميركييين يريدون خيارات أخرى غير بايدن وترمب.

وقال مانشين الذي اشتبك مع الرئيس جو بايدن بشأن الإنفاق الفيدرالي وقضايا أخرى، إنه لم يقرر ما إذا كان سيتراجع أم لا. وتابع "دعونا نرَ ما سيحدث، إنه مبكر جدا."

"أمر خطير"
وفي حين قال مسؤولو الحزب الجديد "No Labels" إن مرشحهم سيحصل على أصوات من كلا الحزبين، إلا أن أعضاء هذه الأحزاب يعتقدون أن البطاقة ستقتطع أكثر من ناخبي بايدن وتعزز إعادة انتخاب ترامب.

وقال زعيم الأغلبية السابق في مجلس النواب الديمقراطي ريتشارد جيفهارت الذي ساعد في بدء لجنة عمل سياسي لمعارضة حملة الحزب الجديد "هذا أمر خطير".

"نحن بحاجة إلى خيارات"
وقال مانشين وأعضاء آخرون في منظمة "No Labels" إنهم يعارضون البيئة الحزبية المفرطة التي تُسمع فيها الأصوات الأكثر تحفظًا والأكثر ليبرالية. وتابع مانشين: "نحن بحاجة إلى خيارات".

وقال إن الديمقراطيين تحركوا بعيدًا جدًا إلى اليسار، والجمهوريين بعيدًا جدًا إلى اليمين. كما انتقد مانشين ترمب بسبب احتجاجاته المتكررة على انتخابات 2020 وانتفاضة 6 يناير 2021.

ويواجه السيناتور أيضًا محاولة صعبة لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ العام المقبل في ولاية فرجينيا الغربية الجمهورية. (العربية)


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