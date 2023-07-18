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إقتصاد

بسبب موجة الحر.. نفوق عدد كبير من الدجاج

Lebanon 24
18-07-2023 | 06:30
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كشف رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية نزار سعد الدين عن نفوق نسبة كبيرة من الفروج الحي والدجاج البياض نتيجة موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأشار إلى أن نسبة النفوق في قطعان الفروج وصلت لحدود 20 بالمئة وفي الدجاج البياض وصلت لحدود 11 بالمئة، موضحا بأنه من أجل تقليل حالات النفوق خلال موجة الحر الحالية نحتاج لحوالي 17 ساعة وصل للكهرباء من أجل التهوية ولتشغيل المولدات وهذا الأمر غير متوافر.
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وبين سعد الدين أنه نتيجة ازدياد نسبة النفوق وخوفا من ارتفاع النسبة بشكل أكبر نشهد زيادة في عرض الفروج في السوق الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعره رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيين بنسبة تقارب 12 بالمئة إذ إن سعر كيلو الذرة الصفراء ارتفع من 3850 ليرة إلى 4300 ليرة كما ارتفع سعر كيلو كسبة فول الصويا من 9800 إلى 10500 ليرة، لافتا إلى أن نسبة العرض حاليا أكبر من نسبة الاستهلاك المنخفضة بسبب ضعف القوة الشرائية.

وأشار إلى أنه نتيجة موجة الحر الشديدة تكبد مربو الدواجن خسائر كبيرة ونخشى أن تخرج مستقبلا نسبة كبيرة منهم عن التربية، لافتا إلى أنه ليس هناك أي مؤشر إيجابي يبشر باستمرار المربين في عملية التربية باعتبار أن حوامل الطاقة غير متوافرة وأسعار الأعلاف في ارتفاع جنوني متواصل. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم

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