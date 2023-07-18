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عربي-دولي

تقريرٌ يُحذّر... "داعش" و"القاعدة" يُخططان لهجمات إرهابيّة في بريطانيا

Lebanon 24
18-07-2023 | 07:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّه من المنتظر أنّ يُحذّر تقرير حكومي بريطاني سيُصدر اليوم الثلاثاء، من أنّ تنظيمي "داعش" و"القاعدة" يُخططان لهجمات إرهابية في المملكة المتحدة.

ووفقا لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية، سينقل التقرير عن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، قولها إن التهديد الإرهابي لهذه الجماعات هو "الأكثر خطورة" في المملكة المتحدة، مؤكدة أن ثلاثة أرباع وقت جهاز الاستخبارات الداخلية "MI5" مخصص لمحاربتها.
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وبحسب ما ورد، ستحذر برافرمان من أنه في حين أن "هذا الإرهاب لا يزال يمثل التهديد الأكبر السائد في البلاد، فقد أصبح غير قابل للتنبؤ به بشكل متزايد، مما يجعل من الصعب اكتشاف التهديدات والتحقيق فيها".

وستشير الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن تزداد صعوبة تتبع النشاط المتطرف والتحقيق فيه، مع الإشارة للهجمات التي غالبا ما تأتي عبر الإنترنت.

وقال مصدر في الحكومة البريطانية للصحيفة: "هذا هو التقرير الأول من نوعه منذ خمس سنوات، وهو تحديث شامل لاستراتيجية المملكة المتحدة للتصدي للإرهاب. يتعلق الأمر بالتهديدات التي يشكلها تشتت وانتشار أعضاء تنظيمي داعش والقاعدة لشعبنا، في الوقت الذي تحاول فيه الجهات الفاعلة الدولية مثل روسيا وإيران بشكل متزايد الاستفادة من الإرهاب هنا في المملكة المتحدة". (روسيا اليوم)
 
 
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