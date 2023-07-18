Advertisement

إقتصاد

نصائح مهمّة... ماذا يجب أنّ تفعلوا قبل أنّ تستدينوا مبلغاً من المال؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1088675-638252830162193326.jpg
Doc-P-1088675-638252830162193326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الكثيرين يلجأون إلى الإستدانة، سواء من خلال بعضهم البعض أو عبر المصارف ومؤسسات التمويل المختلفة.

وخطة إدارة الدين عادة لا يتعين أن تبدأ من لحظة ما بعد الحصول على القرض أو الدين، إنما يُنصح أن تبدأ مبكراً قبل اتخاذ القرار نفسه، من خلال تحديد الأولويات والبدائل المتاحة، إذ يجب:
Advertisement
- دراسة الوضع المالي قبل اللجوء للاستدانة أو الاقتراض.
- إنشاء ميزانية شخصية لتتبع الدخل والمصروفات.
- إعداد خطة سداد ملائمة والاختيار بين الأنظمة المتاحة للسداد.
- تفادي الديون الجديدة بعد ذلك.
- تفعيل خيارات إعادة جدولة الديون.
- الاقتصاد في نفقات الفرد والأسرة للتمكن من السداد.
- السعي نحو تحسين الدخل.
- استشارة خبير مالي في حالة وجود صعوبات.


وقبل اتخاذ قرار الاقتراض أو الاستدانة، ثمة مجموعة من الأمور التي يتعيّن على الأفراد التفكير فيها بشكل مناسب، ومن أبرزها:

- الضرورة الحقيقية للاقتراض
- القدرة على سداد القرض
- تقييم التكلفة الإجمالية (الأقساط الشهرية والفوائد)
- تقييم الجهة المقرضة، وتأثير القرض على التاريخ الائتماني
- البدائل الممكنة
- خطة سداد مستدامة 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:50 | 2023-07-18
14:26 | 2023-07-18
14:24 | 2023-07-18
14:10 | 2023-07-18
14:00 | 2023-07-18
13:50 | 2023-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website