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عربي-دولي

المحكمة العليا السعودية: غداً بداية العام الهجري الجديد

Lebanon 24
18-07-2023 | 06:22
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أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية، أن اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ، وأنّ يوم غد الأربعاء هو غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1445هـ. (العربية)
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