المحكمة العليا السعودية: غداً بداية العام الهجري الجديد

أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية، أن اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ، وأنّ يوم غد الأربعاء هو غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1445هـ. (العربية)



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