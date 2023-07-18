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عربي-دولي

مواطن أميركي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية.. والأمم المتحدة تتنبأ بمصيره

Lebanon 24
18-07-2023 | 07:30
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أفادت الأمم المتحدة بأن مواطنا أميركيا عبر الحدود إلى كوريا الشمالية خلال جولة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ويبدو أن السلطات الكورية الشمالية أوقفته.

وقال مركز قيادة الأمم المتحدة عند الحدود بين البلدين "عبر مواطن أميركي من دون إذن خط التماس" مع كوريا الشمالية عندما كان يقوم بزيارة "للمنطقة الأمنية المشتركة" وهي جزء من المنطقة منزوعة السلاح تشرف عليها الأمم المتحدة. (روسيا اليوم)            
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المصدر: روسيا اليوم
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