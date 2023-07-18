نجا بأعجوبة من محاولة قتل في وضح النهار... شاهدوا هذا الفيديو الذي وثّق كل شيء!

أحد أكثر المقاطع المتداولة في كولومبيا لسفّاح معه مسدس اقترب من رجل وأشهر السلاح خلف رأسه لاغتياله وضغط على الزناد مرتين لكن لم يعمل فهرب.
وُصف الرجل بأنه محظوظ حيث تكثر عمليات الاغتيال بشكل يومي هناك والشرطة تبحث عن الفاعل. pic.twitter.com/smMq4LrCcz
— إياد الحمود (@Eyaaaad) July 16, 2023
أحد أكثر المقاطع المتداولة في كولومبيا لسفّاح معه مسدس اقترب من رجل وأشهر السلاح خلف رأسه لاغتياله وضغط على الزناد مرتين لكن لم يعمل فهرب.
وُصف الرجل بأنه محظوظ حيث تكثر عمليات الاغتيال بشكل يومي هناك والشرطة تبحث عن الفاعل. pic.twitter.com/smMq4LrCcz