نجا بأعجوبة من محاولة قتل في وضح النهار... شاهدوا هذا الفيديو الذي وثّق كل شيء!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر كيف نجا رجل في كولومبيا من محاولة قتله على يدّ "سفاح" في وضح النهار وسط المارة في الشارع.

وضغط السفاح أثناء محاولته قتل الرجل على زناد مسدسه مرتين من مسافة الصفر لكن المسدس لم يعمل ثم لاذ بالفرار. (العربية)