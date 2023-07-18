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عربي-دولي

مجموعة الـ20 تنهي اجتماعها دون بيان ختامي

Lebanon 24
18-07-2023 | 08:30
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قال مسؤولان هنديان إن الاجتماعات بين صناع السياسات الاقتصادية ووزراء المالية في مجموعة العشرين ستختتم دون بيان مشترك بسبب الخلافات بين القوى الكبرى حول أوكرانيا.
وقال مسؤول حكومي هندي طلب عدم الكشف عن هويته في آخر يوم من المحادثات التي تعقد في مدينة جانديناجار غرب الهند، "كل جدول أعمالنا يمضي قدما ووافق عليه الجميع".
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ولفت المسؤول، إلى أن "معظم الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا سعت لإدانة روسيا والحرب في أوكرانيا بشدة، في حين عارضت روسيا والصين أي خطوة من هذا القبيل"، مضيفا: "كدولة مضيفة، لم تتمكن من صياغة بيان ختامي تقبله جميع الدول الأعضاء، إذ أصرت بعض الدول على وصف الصراع بالحرب، بينما تصف روسيا حملتها التي دخلت الآن شهرها السادس عشر بأنها عملية عسكرية خاصة".

وقال مسؤول هندي لوكالة "رويترز" إن التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا يتجاوز اختصاص مجموعة العشرين، وإنه من الأفضل أن تضطلع الأمم المتحدة بهذا الدور وأيضا من خلال المفاوضات الثنائية.

والملتقى منعقد في ولاية جوجارات في غرب البلاد، وهو الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند. (روسيا اليوم)             

المصدر: روسيا اليوم
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