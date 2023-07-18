Advertisement

عربي-دولي

الخارجية المصرية عن سد النهضة: مصر لا يفرض عليها أمر واقع

Lebanon 24
18-07-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1088701-638252878542911919.jpg
Doc-P-1088701-638252878542911919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، أن السياسة الخارجية المصرية الجديدة تجاه منطقة دول حوض النيل، ذات أولوية كبيرة لدى الحكومة على المستويات كافة.

وقال إن الدولة المصرية لا يفرض عليها أمر واقع، ولكن هناك تحديات مرتبطة بملف دول حوض النيل، يتم التعامل معها بالقدر الكامل من الجدية لتجاوزها.
Advertisement

ولفت إلى أهمية لقاء الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القاهرة منذ أيام، وما نتج عن هذا اللقاء من اتفاق على العودة لمسار المفاوضات مرة أخرى، فيما يخص سد النهضة، ولكن في إطار زمني محدد، في ظل وجود إدراك من قبل الجانب الإثيوبي لأهمية نهر النيل لمصر، وهو ما اتضح ذلك في البيان الصادر عن آبي أحمد عقب الاجتماع.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعلم قدراتها وتدرك أن بناء الثقة هو الأهم وعدم إتاحة الفرصة إلى الانزلاق لمهاترات لأنه لا يحقق الهدف المصري، المتمثل في تأمين موارد مصر واستخداماتها من مياه نهر النيل بما لا يضر مصالح دول أخرى، منوهًا بأنه كان يراد لمصر الانزلاق إلى أمور جانبية في بعض الأوقات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكنها نظرت إلى مثل هذه الأمور برؤية أبعد وسياسة ممنهجة تضمن تأمين المصالح المصرية.

وشدد على أن الدولة المصرية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن مثل هذه الملفات تخضع لمتابعة دقيقة ويومية على مدار الساعة، وبالتالي يجب أن يطمئن المواطن المصري في كل المراحل، أن دولته يقظة وتتابع وتدافع عن مصالحه بكل جدية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:50 | 2023-07-18
14:26 | 2023-07-18
14:24 | 2023-07-18
14:10 | 2023-07-18
14:00 | 2023-07-18
13:50 | 2023-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website