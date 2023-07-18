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إقتصاد

رئيس وزراء اليابان يزور قطر لإجراء محادثات حول الغاز الطبيعي المسال

Lebanon 24
18-07-2023 | 10:30
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وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى قطر، اليوم الثلاثاء، في ختام جولة خليجية ركزت على تأمين إمدادات الطاقة والترويج للتكنولوجيا الفائقة اليابانية.

ومن المتوقع أن يجري كيشيدا، الذي حثته جماعات الضغط اليابانية المعنية بالغاز على تأمين إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال من قطر، محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكذلك وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني كان في استقبال كيشيدا في المطار.

ولم تجدد اليابان، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز، العديد من عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد مع قطر بعد انتهائها في عامي 2021 و2022، مما قلل بشكل كبير من واردات الغاز من أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي الوقت نفسه، وقع العديد من المشترين الآسيويين الآخرين عقودا طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، بما في ذلك اتفاقان بمدة قياسية تبلغ 27 عاما مع مستوردين صينيين للغاز من مشروع توسعة حقل الشمال الضخم في الدوحة، مما يزيد إنتاج الغاز في الدولة الخليجية بأكثر من 60 بالمئة. (العربية)      

المصدر: العربية

إقتصاد

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