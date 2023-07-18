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عربي-دولي

ستقضي على الإنترنت... العلماء يُحذّرون من عاصفة شمسيّة مدمّرة قد تضرب الأرض

Lebanon 24
18-07-2023 | 08:24
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تحذر تقارير علمية حديثة من عاصفة شمسية مدمرة قد تضرب كوكب الأرض في غضون العامين المقبلين، وتقضي على البنية التحتية لشبكات الإنترنت، حيث اقتربت الشمس من الوصول لأكبر موجة حرارة عبر التاريخ.

ووفق تلك التقارير التي نشرتها صحف مثل "واشنطن بوست" و"ديلي ستار"، فإنه منذ عام 2012، غابت العواصف الشمسية الكبيرة، حيث تبلغ الشمس دورتها كل 11 عاما، وستصل الشمس للحد الأقصى للطاقة الشمسية في 2025 القادم، وستكون الدورة الأكثر حدة وتأثيرا على الأرض.
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وعلى الرغم من أنها دورات منتظمة حدثت 25 مرة منذ بدء التسجيلات في عام 1755، يشعر الخبراء بالذعر لإن الدورة الحالية تصاعدت بشكل أسرع بكثير من المعتاد، وشهدت بقعا شمسية وتوهجات أكثر من المتوقع.

ويحذر خبراء من أن توقف خدمات الإنترنت جراء هكذا عاصفة محتملة، سيرتد بصورة كارثية على الحياة والقطاعات الحيوية والانتاجية. (سكاي نيوز)
 
 
 

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