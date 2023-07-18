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عربي-دولي

قتلوها رمياً بالرصاص بعد تعذيبها أمام طفليها

Lebanon 24
18-07-2023 | 09:26
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تعرضت إحدى النساء من أهالي مديرية المعافر بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، إلى عملية قتل وحشية على يد أفراد أسرتها، وأمام طفليها أحدهما لا يتجاوز عمره 3 سنوات.

وقالت مصادر محلية، إنها قتلت بعد إقدام عدد من أفراد أسرتها على تقييدها وتعذيبها بشكل وحشي، ثم أطلقوا الرصاص على رأسها وأردوها قتيلة على الفور.
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وأوضحت المصادر أن الفتاة الضحية مطلقة، ولديها ولدان، وليس لها لا أب ولا أم، وأن جدها وعمها شاركا في تنفيذ الجريمة. (العربية)
 
 

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