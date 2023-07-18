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الرياض وأنقرة تُوقّعان خطّة تنفيذية للتعاون الدفاعي

Lebanon 24
18-07-2023 | 10:49
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أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، توقيع خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر.

وقال وزير الدفاع السعودي، في تغريدة عبر تويتر، إن الخطوة تأتي تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري.
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وأضاف: "جرى التوقيع على عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

وجاء التوقيع على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، حيث استقبله، أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بالديوان الملكي في قصر السلام بجدة.

من جانبها، قالت شركة "بايكار" في بيان، إن الاتفاق مع وزارة الدفاع السعودية يشمل التعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك. (العربية)
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