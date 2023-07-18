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عربي-دولي

الصين تسعى بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دولة عربية

Lebanon 24
18-07-2023 | 11:53
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دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، الى تعزيز العلاقات مع الجزائر وذلك خلال لقاء عقده في بكين مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، فيما تسعى بكين الى تنويع مصادر إمداداتها بالطاقة.


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وقال الرئيس الصيني لنظيره الجزائري خلال لقائهما في قصر الشعب في بكين، إن "الصين مستعدة للعمل مع الجزائر لتعزيز التواصل الاستراتيجي وتعميق التبادل والتعاون، وضمان تطور مستمر وطويل الأمد للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر".


بدوره، شكر تبون الرئيس الصيني على دعم بكين لمسعى الجزائر للانضمام إلى بريكس، التي تضم إلى جانب روسيا والصين، الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون. وقال: "الصين هي أبرز صديق لنا".

ثم جاء في بيان مشترك نشر في وقت لاحق الثلاثاء، أن "الصين ترحب بنية الجزائر الايجابية للانضمام الى بريكس، وتدعم جهود الجزائر لتحقيق هذا الهدف".
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